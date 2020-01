Golden Globe 2020 il trionfo di HBO con Succession e Chernobyl (Di lunedì 6 gennaio 2020) Golden Globe 2020 i vincitori: HBO torna leader tra la tv con Succession e Chernobyl, Taron Egerton e Awkwafina le sorprese della serata I Golden Globe sorprendono ma senza esagerare e più tra i film che tra le serie tv. Oltre il trionfo scontato per Joaquin Phoenix per Joker, il miglior film e la miglior regia vanno a 1917 di Sam Mendes, Quentin Tarantino vince per la sceneggiatura di C’era una volta…a Hollywood che è anche il miglior film commedia o musical. Tra le meritate sorprese Taron Egerton per Rocketman e Awkwafina miglior attrice per una commedia, decisamente più prevedibile la vittoria di Renee Zellweger per Judy. Tra le serie tv, come previsto, vince Succession, anche se un trionfo con la doppietta e la vittoria di Brian Cox come miglior attore drama forse era meno prevedibile. Il trionfo HBO si completa con Chernobyl miglior miniserie e Stellan ... Leggi la notizia su dituttounpop

