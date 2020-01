#GenerAzione Bellezza, Rai 3 racconta chi ha saputo mettere a frutto il nostro Patrimonio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Azione: è questa la parola d'ordine del nuovo access prime time di Rai 3, #GenerAzione Bellezza appunto, in onda alle 20.20 da stasera - lunedì 6 gennaio - a venerdì 10 per raccontare personaggi misconosciuti che si impegnano nella tutela e nella valorizzazione del Patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, enogastronomico, artigianale, immateriale del nostro Paese. Perché avere la fortuna di vivere in un Paese ricchissimo di risorse non equivale affatto a saperlo gestire e mettere a frutto. Anzi.#GenerAzione Bellezza, Rai 3 racconta chi ha saputo mettere a frutto il nostro Patrimonio pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 08:00. Leggi la notizia su blogo

