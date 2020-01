Gaiani: “L’Italia non ha partecipato ai raid americani, via i militari dall’Iraq” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “La Nato non ha alcun ruolo, visto che Trump ha portato all’uccisione di Soleimani in modo del tuttto unilaterale. L’Italia deve andar via dall’Iraq”. L’analisi di Gianandrea Gaiani. L’Italia non ha più nessuna ragione di restare in Iraq con i suoi militari, a maggior ragione ora che il clima si è infuocato dopo i raid … L'articolo Gaiani: “L’Italia non ha partecipato ai raid americani, via i militari dall’Iraq” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

