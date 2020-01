Forti raffiche di vento in Puglia: picchi di 100 km/h in Salento (Di lunedì 6 gennaio 2020) Da ieri in Salento soffia un forte vento con raffiche fino a 100 km/h che stanno provocando la caduta di pali e alberi anche nei centri abitati. Al momento non si registrano danni o disagi particolar. La Protezione civile regionale ha diffuso ieri un avviso di allerta arancione per vento forte, valido oggi su tutto il territorio salentino. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi o rami spezzati e pali pericolanti. Forti mareggiate si registrano sia sulle coste del versante adriatico, che su quelle joniche della penisola salentina.L'articolo Forti raffiche di vento in Puglia: picchi di 100 km/h in Salento Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

manuela77809524 : RT @lurlonline: Una notte di forti raffiche di vento: danni tra Acireale e Catania - lurlonline : Una notte di forti raffiche di vento: danni tra Acireale e Catania - sportli26181512 : Allerta meteo per Lecce-Udinese: previste forti raffiche di vento, si rischia il rinvio?: Grava un'allerta meteo da… -