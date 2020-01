Elba: baracca va a fuoco, in salvo l’occupante (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'incendio ha completamente distrutto la struttura interessando anche l'area esterna per un'estensione di circa 90 metri quadri. Sono in corso di accertamento le cause di innesco dell'incendio Leggi la notizia su firenzepost

