Dakar 2020, Fernando Alonso: “Ho fatto il meccanico e guidato senza freni. Felice di essere ancora in gara” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fernando Alonso ha rischiato di porre fine anzitempo alla sua prima esperienza alla Dakar 2020. L’iberico, al volante della Toyota e con un navigatore di lusso come Marc Coma, era partito fortissimo nel corso della seconda tappa, lottando con i migliori per le prime quattro posizioni. Poi un grave incidente che, di fatto, ha messo l’ex-campione del mondo di F1 fuori classifica: un urto pesante contro una roccia che ha portato alla rottura della sospensione anteriore destra. E’ proprio Alonso a raccontare l’episodio al portale Marca.com: “Abbiamo raggiunto Van Loon, che era davanti a noi, e abbiamo fatto 120 km alle sue spalle con una polvere incredibile, non si vedeva niente, finché non ci siamo scontrati contro qualcosa (la roccia, ndr)“. Il 38enne di Oviedo si è dovuto dunque umilmente calare nei panni del meccanico: “All’inizio avevamo ... Leggi la notizia su oasport

