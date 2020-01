Conte: «Non avevo mai vinto a Napoli, questo fa capire l’importanza della vittoria» (Di martedì 7 gennaio 2020) La conferenza stampa di Antonio Conte dopo Napoli-Inter 1-3. «Non dobbiamo guardare a nessuno, oggi era una tappa importante, il San Paolo non è mai un campo da passeggiata, anzi. Forse è la prima volta che ho vinto a Napoli, questo fa capire l’importanza di oggi. Ho chiesto ai ragazzi di mostrare coraggio, di aggredire alti, c’è stata una grande risposta, non dovevamo rispondere a nessuno, solo proseguire il processo di crescita. «Anche quando vinci 4-0, puoi trovare le situazioni dove devi migliorare. Ci stiamo lavorando, venire a Napoli e vincere, anche in maniera meritata, non è cosa di poco conto. Il Napoli in questi anni è stata l’antagonista della Juve, Grazie al Napoli, alcuni campionati sono rimasti vivi, altrimenti erano morti. Il gap col Napoli era importante. Non penso . che ci sia questo divario di punti tra noi e il Napoli, tuttora oggi credo che abbia ... Leggi la notizia su ilnapolista

