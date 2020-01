Claudia Dionigi Instagram, davanzale fuori dal comune: quel “cordone” distoglie l’attenzione (Di lunedì 6 gennaio 2020) La storia tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, nata nel dating show di Canale 5 Uomini e donne, prosegue a gonfie vele. I due giovani hanno preso casa insieme a Latina, città originaria dell’ex corteggiatrice: «Per amore ho lasciato Milano e ora conviviamo a Latina, la città di Claudia: alla fine ha vinto lei!», ha affermato il milanese al settimanale Nuovo di recente, manifestando la volontà di mettere su famiglia: «Il matrimonio? Credo che arriverà prima di un figlio… Siamo alla vecchia maniera… Sarò comunque io a fare la proposta: quando me lo sentirò farò il grande passo…», ha ammesso il pupillo di Maria De Filippi, che al terzo tentativo al dating show (due volte corteggiatore, una come tronista) ha trovato la sua dolce metà. Claudia Dionigi Instagram, davanzale fuori dal comune: quel “cordone” distoglie l’attenzione Nessuna crisi in atto dunque, tutte ... Leggi la notizia su urbanpost

zazoomnews : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano? Parla l’ex tronista - #Lorenzo #Riccardi #Claudia #Dionigi - KontroKulturaa : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano? Parla l’ex tronista - - zazoomblog : Claudia Dionigi Instagram oblò malizioso al centro del petto lady Cobra «Semplicemente incanto» - #Claudia… -