Ciclismo, Alexander Kristoff: “Al Tour de France 2019 ho preso sei kg in una settimana. Nel 2020 punto a Classiche e Giro” (Di lunedì 6 gennaio 2020) In una recente intervista rilasciata a Cyclingnews, lo sprinter norvegese Alexander Kristoff, alfiere della UAE Team Emirates e vincitore dell’ultima Gand-Wevelgem, ha parlato dei presunti problemi di peso avuti da lui e dai suoi compagni di squadra durante il Tour de France 2019, dovuti, stante a quanto riportano le voci di corridoio, a una nuova bevanda che il team aveva dato ai suoi atleti: “E’ vero, ho avuto problemi di peso durante la Grande Boucle, ma non penso che sia stata colpa solo della bevanda energetica che ci ha dato il team. Eravamo tutti molto carichi e per questo credo che abbiamo mangiato un po’ troppo nei primi giorni di gara. E quando esageri con le calorie prendere peso è un attimo. Io sono passato da 78 a 84 kg in una settimana. Comunque la squadra ha visto cos’è successo e ha cambiato metodi già alla Vuelta. Abbiamo preso anche un ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Ciclismo, Alexander Kristoff: “Al Tour de France 2019 ho preso sei kg in una settimana. Nel 2020 punto a Classiche… -