Attentati a Foggia, sequestrati armi, munizioni da guerra e ordigni esplosivi. Lamorgese: «È la risposta dello Stato» (Di lunedì 6 gennaio 2020) armi, munizioni da guerra e ordigni esplosivi sono stati sequestrati durante le circa 100 perquisizioni compiute a Foggia dopo tre Attentati intimidatori e un omicidio. Lo rende noto la Dda di Bari che in una nota del procuratore Giuseppe Volpe «plaude all’iniziativa delle Forze di Polizia che, all’esito di una riunione di coordinamento tenutasi in Bari anche con la partecipazione della Procura di Foggia, questa notte hanno eseguito d’iniziativa numerose perquisizioni sequestrando armi, munizioni da guerra e ordigni». Tra il materiale sequestrato nel corso delle circa 100 perquisizioni compiute questa mattina a Foggia c’è anche un ordigno esplosivo di oltre tre chilogrammi. Sull’ordigno sono in corso accertamenti per stabilire se si tratti di materiale esplosivo «solitamente utilizzato per compiere Attentati dinamitardi o di materiale esplodente usato ... Leggi la notizia su open.online

NicolaMorra63 : 3 attentati di mafia in 4 giorni a Foggia. La cittadinanza non abbia paura. Sono sicuro che risposta dello Stato no… - fattoquotidiano : Mafia Foggia, 3 attentati e un omicidio in tre giorni: venerdì corteo di Libera. Don Ciotti: “Schierarsi e chiamare… - MediasetTgcom24 : Attentati a Foggia, blitz della Dda di Bari: sequestrati ordigni e armi #foggia -