Addio a John Baldessari, artista concettuale statunitense (Di lunedì 6 gennaio 2020) John Baldessari è morto. L’artista americano si è spento all’età di 88 anni a Venice, in California. Massimo riserbo sulle cause del decesso. VENICE (STATI UNITI) – John Baldessari è morto all’età di 88 anni. L’artista americano si è spento nella sua Venice in California. La notizia del decesso è stata annunciata dalla galleria Marian Goodman che ha mantenuto il massimo riserbo sulle cause della scomparsa. Nelle prossime ore la famiglia comunicherà le modalità per omaggiare il pioniere dell’arte concettuale. Nella sua lunga carriera ha anche cremato opere per farne dei dolci. Chi era John Baldessari Nato nel 1931 a New York, John Baldessari è una delle figure più importante per quanto riguarda l’arte concettuale. Le sue opere hanno quasi sempre combinato immagini e parole riuscendo ad inserire una dose di umorismo in questo ... Leggi la notizia su newsmondo

