Sci alpino, World Entry List slalom: Vinatzer risale al 19° posto, Moelgg undicesimo. Classifica decisiva per i pettorali (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono state aggiornate le World Entry List di sci alpino dopo lo slalom di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo andata in scena nella giornata odierna sul pendio della capitale croata. Clement Noel ha vinto la gara ed è balzato al secondo posto alle spalle dell’austriaco Marcel Hirscher che però si è ritirato al termine della passata stagione, a tallonare il transalpino ci sono il norvegese Henrik Kristoffersen e l’altro francese Alexis Pinturault. Alex Vinatzer ha compiuto un grandissimo balzo in avanti grazie al terzo posto di Zagabria, ora occupa la diciannovesima posizione ed è il terzo italiano dietro a Manfred Moelgg (undicesimo) e Stefano Gross (sedicesimo). Questa speciale classifica è determinante per assegnare i pettorali di partenza delle varie gare, più si è in alto in graduatoria e più il pettorale sarà basso in modo da poter usufruire di una pista ... Leggi la notizia su oasport

