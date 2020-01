Roma-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di domenica 5 gennaio 2020) Diciottesima giornata di Serie A, la Roma riceve il Torino nel match delle 20.45 di oggi. La partita sarà visibile sulla piattaforma DAZN. Roma e Torino si sfideranno all’Olimpico nel match serale della domenica valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La Roma è reduce dall’ottima vittoria per 1-4 sul campo … L'articolo Roma-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

RaiUno : Da un'isola di sogno, Capri, a un palazzo di sogno, il Palazzo Reale di Torino, fino a Roma, ' la regina delle acqu… - RaiNews : Capri, il Palazzo Reale di Torino e Roma regina delle acque. Torna #Meraviglie di @albertoangela. Da sabato… - aagulla_espn : Domingo: Roma vs Torino Lunes: Juventus vs Cagliari y Napoli vs Inter Junto a @Rortiz_ESPN #SerieAxESPN -