Libia, alta tensione dopo il raid aereo di Haftar con decine di vittime. Di Maio in missione in Egitto (Di domenica 5 gennaio 2020) L’incursione del generale della Cirenaica in risposta all’intervento militare turco. Tripoli chiede una riunione d’urgenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. La condanna dell’attacco da parte dell’Unsmil Leggi la notizia su ilsole24ore

fisco24_info : Libia, alta tensione dopo il raid aereo di Haftar con decine di vittime. Di Maio in missione in?Egitto: L’incursion… - scandura : @AngiKappa @emmevilla @gabrillo Tra un'onda alta e altra ci sono finestre 'larghe' e finestre corte di 'navigabilit… -