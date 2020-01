“L’auto fa schifo” influencer lancia da un elicottero il suo Suv appena comprato da 240mila euro (Di domenica 5 gennaio 2020) Ecco una storia che ci deve far riflettere, oltre che indignare. Un gesto estremo compiuto con il più totale disprezzo nei confronti di chi fa fatica tutti i giorni per mettere insieme il pranzo con la cena, in nome di una pseudo popolarità dominata dal numero delle visualizzazioni su internet. Il protagonista di questa vicenda è un blogger ed influencer russo di nome Igor Moroz che decide di eliminare definitivamente la sua automobile in un modo scenografico e plateale, oltre che pericoloso. Servendosi di un elicottero, solleva il suo costosissimo Suv pagato oltre 240mila euro, e lo lascia cadere nel vuoto; l’auto nuovissima, una Mercedes AMG G63 Edition, stando alle dichiarazioni che l’uomo ha rilasciato al quotidiano russo Telegraf “faceva schifo e non funzionava bene”, per cui Igor pensa di disfarsene facendole fare un volo di 300 metri che distrugge inevitabilmente ... Leggi la notizia su baritalianews

