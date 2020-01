Governo: Salvini, ‘appello a Befana, porta un ministro degli Esteri in Italia’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Ieri volevo essere una mosca per sentire l’incontro tra Di Maio e Zingaretti: altissimo profilo… e poi Di Maio, il ministro degli Esteri, con quello che sta succedendo in Iran e in Libia che fa? Incontra Zingaretti. Ecco, faccio un appello alla Befana: porta un ministro degli Esteri che faccia il ministro degli Esteri”. Lo dice Matteo Salvini ad un comizio a Cesenatico. L'articolo Governo: Salvini, ‘appello a Befana, porta un ministro degli Esteri in Italia’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

PietroGrasso : Le carte dimostrano che la difesa di #Salvini sul caso #Gregoretti è un boomerang, a meno che non sia una strategia… - matteosalvinimi : Sempre a difesa dell'Italia ???? - fattoquotidiano : Nave Gregoretti, la memoria di Matteo Salvini: “Coinvolto governo”. Ma ci sono allegate solo email per la redistrib… -