Elisabetta Canalis Instagram, in lingerie è sensazionale: «Sei sempre stata una dea!» (Di domenica 5 gennaio 2020) La bellissima Elisabetta Canalis ha deciso di aprire la scatola dei ricordi e di tuffarsi nel passato. Dall’album fotografico è saltata fuori una foto davvero molto interessante. Immediatamente la showgirl ha pensato di condividere questo scatto con i followers e così poche ore fa su Instagram Elisabetta Canalis ha incantato tutti quanti con una sua fotografia in lingerie. Nonostante siano passati diversi anni da quell’immagina, l’ex velina non sembra essere cambiata minimamente. La sua bellezza sembra aumentare con il trascorrere degli anni. La Canalis è completamente immune al passare del tempo. Il suo fisico scolpito è sempre perfetto. Davanti a tanta meraviglia i suoi ammiratori hanno scatenato la loro fantasia. Leggi anche –> Elisabetta Canalis Sardegna mood: nudità bollenti in mostra nelle Instagram Stories (FOTO) Elisabetta Canalis Instagram, tuffo ... Leggi la notizia su urbanpost

AlexGirola : (Dietro le quinte) Perché ho scelto Elisabetta Canalis come protagonista di un mio romanzo - ChiccoseDOC : IL CAPODANNO DI ELISABETTA CANALIS A MADONNA DI CAMPIGLIO.. IN FAMIGLIA E CON GLI AMICI, SULLE PISTE DA SCI ED ALLA… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #ElisabettaCanalis #Gossip #HotsuInstagram Elisabetta Canalis Hot: su Instagram foto in calze a rete Elisabetta… https://t.co… -