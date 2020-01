Basket femminile, Schio sola in vetta, Broni ancora non conquista la top 8 nella Serie A1 2019-2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) La tredicesima giornata del girone d’andata della Serie A1 2019-2020 di Basket femminile si è disputata quest’oggi, con cinque partite in programma. Due le sfide d’alta classifica in programma, con Broni-Ragusa decisiva anche nella corsa a un posto in Coppa Italia, ma anche un vero e proprio spareggio salvezza tra le ultime due della classe, Battipaglia e Virtus Bologna, aspettando i match di domani Empoli-Sesto San Giovanni e Torino-Vigarano. E le prime partite giocate erano anche le più importanti. A partire da Broni-Ragusa, con le padrone di casa che erano chiamate a vincere per garantirsi un posto in Coppa Italia senza dover aspettare il risultato di Empoli ieri. Ragusa, però, si impone al termine di un match molto equilibrato, con Broni che resta in partita fino alla fine, ma con il secondo tempo che premia le ospiti che vincono e, momentaneamente, affiancano Schio in ... Leggi la notizia su forzazzurri

