Barbara D’Urso, incidente nel deserto. Ecco cosa è successo (Di domenica 5 gennaio 2020) Brutto incidente per Barbara D’Urso, che durante un’escursione nel deserto arabo, è rimasta bloccata in mezzo al nulla. Dopo la paura iniziale, tutto si è risolto nel migliore dei modi e la stessa Barbara ha raccontato la sua disavventura sui social. Barbara D’Urso, incidente nel deserto. Ecco cosa è successo Piccola disavventura nel deserto per Barbara D’Urso, che attraverso le sue storie Instagram ha raccontato cosa le è successo. La conduttrice è volata a Dubai per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con un gruppo di amici, ma questo 2020 è iniziato con un imprevisto: in compagnia dell’amico Jonathan Kashanian, stava facendo un tour quando la macchina si è fermata nel bel mezzo del deserto. A causare l’incidente, pare sia stato lo stesso Jonathan, che con una serie di accellerate ha provocato il guasto alla macchina. I protagonisti della vicenda ... Leggi la notizia su velvetgossip

