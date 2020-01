Alta tensione in Libia, salta la missione Ue a guida Italia? (Di domenica 5 gennaio 2020) Il ministro Di Maio atteso in Libia. La missione Ue a guida Italia potrebbe sAltare dopo l’attacco alla scuola militare. TRIPOLI (Libia) – Il secondo viaggio di Luigi Di Maio in Libia di sAltare. L’attacco all’accademia ha fatto ritornare la tensione in tutta la zona con la missione Ue a guida Italia che potrebbe essere rinviata a data da destinarsi. L’appuntamento era stato fissato per il 7 gennaio con il ministro degli Esteri Italiano che doveva dare continuità a quanto successo a dicembre ma il tutto potrebbe non avvenire sia per questioni di sicurezza ma anche per opportunità politiche. Di Maio in Libia: incontri con al Serraj e Haftar Di Maio era stato in Libia martedì 17 dicembre 2019 per incontrare le due pedine più importanti dello scacchiere nordafricano. Stiamo parlando di al Serraj e di Haftar, che sono i principali protagonisti di ... Leggi la notizia su newsmondo

