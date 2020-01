Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: a Zagabria torna il “Shiffrin contro tutte”. Vlhova prova a spezzare il dominio dell’americana (Di sabato 4 gennaio 2020) Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino ed il nuovo anno si apre da Zagabria. In programma oggi sulle nevi croate uno slalom femminile ed ovviamente sarà un “Mikaela Shiffrin contro tutte”. L’americana è la grande favorita per la vittoria, avendo una striscia aperta di sei vittorie consecutive in questa specialità. La leader della classifica generale ha poi vinto le ultime due gare disputate nella capitale della Croazia ed i successi diventano quattro se si contano anche le ultime cinque edizioni, con la sola eccezione del 2017 quando non riuscì a terminare la prima manche. I numeri di Shiffrin sono impressionanti in slalom. L’ultima non vittoria risale alla gara di Flachau dello scorso Gennaio quando chiuse alle spalle di Petra Vlhova. L’americana ha vinto tredici dei 18 degli ultimi 20 slalom disputati. Una supremazia semplicemente schiacciante e un ... Leggi la notizia su oasport

