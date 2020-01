Rai, Tar respinge ricorso contro la nomina di Marcello Foa: “Iter legittimo” (Di sabato 4 gennaio 2020) La nomina di Marcello Foa a Presidente della Rai ha seguito un procedimento pienamente legittimo. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso del consigliere Rita Borioni (Pd), suscitando la “soddisfazione” del diretto interessato che ha parlato di “conferma la posizione da me sostenuta fin dall’inizio”. In particolare, secondo il Tribunale amministrativo regionale del Lazio il ricorso della Borioni è “nel suo complesso, infondato e, per l’effetto, deve essere respinto”. Più in dettaglio il Tar ha specificato in sostanza che il secondo voto da parte della Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai non è illegittimo: “Contrariamente a quanto esposto da parte ricorrente (Rita Borioni, ndr), con il suo secondo parere formalizzato in data 26.9.2018, la Commissione non ha affatto manifestato un avviso diverso ed opposto rispetto a quello già espresso in data ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

