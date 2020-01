Paola Barale shock: ‘Mike Bongiorno è stato il primo uomo a cui avrei voluto dare un pugno’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Paola Barale ospite La Confessione Venerdì in seconda serata su Canale NOVE è andato in onda un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste capitanato da Peter Gomez. L’ospite del primo appuntamento del 2020 era Paola Barale che ha iniziato la sua lunga carriera come sosia italiana della pop star Madonna. Oltre al lavoro, in studio si è parlato dei suoi rapporti con i coniugi Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. La soubrette piemontese ha affermato che, anche se non sembra lei ha un grande senso di pudore e rispetto verso gli altri. Poi l’ex di Gianni Sperti ha precisato di conoscere poco Queen Mary e di averla vista pochissime volte in studio. La discussione con Mike Bongiorno Ovviamente non poteva non menzionare una colonna della televisione italiana che ha fatto molto per Paola Barale. Stiamo parlando di Mike Bongiorno che per anni l’ha voluta ... Leggi la notizia su kontrokultura

