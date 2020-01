Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 gennaio 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Puntuale come ogni sabato, Paolo Fox ha fatto le sue previsioni per l’Oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio 2020. Qui in dettaglio come sarà la settimana per tutti i segni dello zodiaco. Oroscopo settimanale Fox 4-10 gennaio 2019 Giorni fortunati per Scorpione, Acquario e Pesci che sono i più quotati, a differenza dei nati sotto il segno della Bilancia per cui sarà un periodo particolarmente difficile. Ariete Le incomprensioni in amore aumenteranno se c’è qualche decisione da prendere in merito ad un rapporto nato da poco. Attenzione alle questioni di carattere finanziario o professionale che potrebbero prendere il sopravvento sui sentimenti. Toro Giove porterà le occasioni migliori soprattutto nei rapporti con Vergine e Capricorno con cui può esserci un grande feeling. Anche l’Acquario potrebbe presto diventare un ottimo compagno di vita: è tempo di lasciarsi ... Leggi la notizia su notizie

radiocasertaweb : ?? Oroscopo Settimanale dal 6 al 12 Gennaio 2020 - radiocasertaweb : #Oroscopo Settimanale dal 6 al 12 Gennaio 2020 - radiocasertaweb : Oroscopo Settimanale dal 6 al 12 Gennaio 2020 -