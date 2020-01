Nathael Julan, muore 23enne promessa del Guingamp (Di sabato 4 gennaio 2020) Grave lutto nel mondo del calcio francese. muore a soli 23 anni Nathael Julan, giovane promessa del Guingamp, venuto a mancare in un incidente avvenuto con la macchina dopo l’allenamento. Nathael Julan, grave perdita per il Guingamp Un grave lutto ha colpito il calcio francese, ma non solo. Il giovane Nathael Julan, attaccante classe 1996 del Guingamp (squadra che ora milita della Ligue 2, campionato simile alla Serie B italiana), è venuto a mancare in un incidente, dopo aver lasciato l’allenamento dello scorso 30 dicembre 2019 con la sua auto per tornare a casa. Il 23enne avrebbe perso il controllo della sua auto sul tragitto, finendo fuori strada per motivi ancora sconosciuti. L’ambulanza è giunta in soccorso immediatamente, ma purtroppo il giovane francese è deceduto prima che potesse entrare in sala operatoria. Il Guingamp ha diramato la tragica notizia sui ... Leggi la notizia su notizie

