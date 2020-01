Mara Venier in lacrime a ‘La porta dei sogni’: “Non riesco a dire niente…” (Di sabato 4 gennaio 2020) Venerdì 3 gennaio è andata in onda l’ultima puntata de ‘La porta dei sogni’, il programma in onda su Rai1 condotto da Mara Venier. Un programma che piace molto al pubblico, ma che non è riuscito a “spiccare il volo”. Stando ai dati di ascolto dell’appuntamento di chiusura, infatti, la trasmissione della zia Mara è stata seguita da 3.060.000 di spettatori pari al 14.5% di share, mentre nelle precedenti puntate ha totalizzato prima 2.781.000 di spettatori (share del 14.4%) e poi 2.622.000 (share del 14.3%) andando in onda di sabato sera, il 28 dicembre. ‘La porta dei sogni’ è comunque stato il programma più visto della serata. Su Rai2 il film Una Notte al Museo 3 – Il Segreto del Faraone ha raggiunto 1.377.000 di spettatori e il 6.1% di share; su Rai3 Tutto quello che vuoi 1.257.000 di spettatori per il 5.5% di share; su Canale 5 Una Tata Magica 2.730.000 di spettatori e il 12.9% di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

