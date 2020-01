Lo scontro USA-Iran e il prezzo del petrolio (Di sabato 4 gennaio 2020) Lo scontro USA-Iran innescato dall’omicidio di Soleimani fa fare retromarcia ai mercati, che avevano aperto con euforia l’inizio dell’anno. Spiega oggi Il Sole 24 Ore che il Vix, l’«indice della paura» che misura la volatilità a Wall Street, è balzato sui massimi del 12 dicembre. Le Borse europee hanno chiuso con un calo dello 0,52%, limando nel finale di seduta perdite che nel corso della giornata erano state superiori al punto percentuale. Maglia nera per il listino di Francoforte (-1,25%) composto da società a forte propensione verso l’export e quindi più colpito da notizie in grado di compromettere gli equilibri internazionali. Piazza Affari ha limitato i danni con un calo dello 0,56%. Seduta in rosso – ma con un ribasso inferiore al punto percentuale – anche per gli indici a Wall Street, i cui prezzi continuano ad essere decisamente più cari (21 volte gli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

