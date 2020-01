LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: tra poco lo slalom donne, Lindvik più forte del vento: seconda vittoria nella Tournée dei 4 Trampolini (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO slalom FEMMINILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI CON FEDERICO PELLEGRINO LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE’ DEI 4 TRAMPOLINI Programma e orari Sport Invernali oggi (4 gennaio) 15.48 SALTO CON GLI SCI – Lindvik!!! Un salto “normale” del norvegese che arriva a 120.5 come Kubacki, prende gli stessi punti dai giudici e va a vincere con 253.3 punti. Secondo successo consecutivo per il norvegese 15.47 SALTO CON GLI SCI – Perde quota nel finale anche Kubacki che arriva solo a 120.5 metri. Va in testa con 250.1 punti grazie alla compensazione e ora Lindvik 15.46 SALTO CON GLI SCI – Forfang perde quota nel finale e regala il podio al compagno Tande. Con 120.5 ed un totale di 238.4 è solo quinto 15.45 SALTO CON GLI SCI – Non bene Peter Prevc che fatica nello stacco, arriva a 122 ... Leggi la notizia su oasport

