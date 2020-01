LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: 1-1 Cilic-Novak e Lajovic-Harris, più tardi tocca Djokovic e Nadal! (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 AUSTRIA-CROAZIA – Novak tiene il turno di battuta, 5-4 per Cilic che serve per il match. 10:30 AUSTRIA-CROAZIA – Break di Cilic che poi mantiene il servizio e vola sul 5-3, croato vicino alla vittoria. 10:27 SERBIA-SUDAFRICA – Lajovic vince il tiebreak del secondo set per 7-4 contro Harris, la partita verrà decisa al terzo. 10:23 AUSTRIA-CROAZIA – 3-3 tra Novak e Cilic nel terzo set 10:21 SERBIA-SUDAFRICA – Lajovic tiene la battuta a zero e manda il secondo set al tiebreak. 10:18 SERBIA-SUDAFRICA – Harris avanti 6-5, servizio a Lajovic per restare in partita e portare il secondo set al tiebreak. 10:15 AUSTRIA-CROAZIA – Novak e Cilic sono sul 2-2 nel terzo e decisivo set. 10:12 SERBIA-SUDAFRICA – 5-5 tra Lajovic e Harris, momento topico del secondo set. 10:08 SERBIA-SUDAFRICA – ... Leggi la notizia su oasport

