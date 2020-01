Issata la bandiera rossa in Iran: “Segno che precede la battaglia” (Di sabato 4 gennaio 2020) Iran, sale la tensione dopo la morte di Qassem Soleimani. Issata a Qom la bandiera dell’Imam Hussein, nipote del Profeta. Le parole di un’antropologa esperta di Iran: “Segno che precede la battaglia”. Issata la bandiera in Iran Continuano a salire tensione e rabbia in Iran dopo l’assassinio del generale Qassem Soleimani. E’ stata infatti innalzata nella Santa moschea di Jamkaran, a sei chilometri dalla città santa di Qom, la bandiera rossa dell’Imam Hussein, nipote del Profeta. Un gesto non casuale e con un profondo significato, così come ha voluto spiegare l’antropologa esperta di Iran Tiziana Ciavardini: “Avviene ogni volta l’Iran vuole comunicare che ci si trova davanti ad un imminente battaglia”. La foto, diffusa su Facebook, è stata ricondivisa dalla stessa, che ha così commentato: “La bandiera rossa di Hussein, innalzata sopra la moschea, simboleggia ... Leggi la notizia su notizie

