Iraq, razzi caduti vicino ad ambasciata Usa a Baghdad e alla base Al-Balad con soldati americani (Di sabato 4 gennaio 2020) Due razzi si sono abbattuti oggi sulla super protetta Green Zone di Baghdad. Secondo il sito Conflict News, ci sono state due esplosioni: la prima a meno di un chilometro dall’ambasciata degli Stati Uniti; la seconda circa cento chilometri più a Nord vicino alla base aerea di Al-Balad che ospita sia diplomatici sia truppe americane. Stando a quanto riferito dalla polizia irachena non ci sono vittime. Secondo fonti di sicurezza la base è stata colpita da missili Katyusha. La Green Zone è stata chiusa questa mattina in occasione dei funerali del generale iraniano Qassem Soleimani: a seguito della sua uccisione, avvenuta venerdì 3 gennaio in seguito a un raid Usa a Baghdad, le forze americano temono contraccolpi contro le basi in cui sono schierate. In serata il corpo di Soleimani verrà rimpatriato in Iran, dove sono stati proclamati tre giorni di lutto, al termine dei quali il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

