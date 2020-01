Iran: Guerini, ‘innalzate procedure sicurezza in Iraq ma no preoccupazioni’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La missione prosegue come programmato. E’ stato deciso con la coalizione un innalzamento delle elle procedure di sicurezza e si è ritenuto di sospendere temporaneamente l’addestramento delle forze irachene, addestramento che riprenderà appena le condizioni le consentIranno. La missione prosegue, questa è solo un’attività della missione”. Lo dice il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a Sky Tg24 in merito alla missioen dei militari italiani in Iraq. Che significa innalzare le procedure di sicurezza? “Significa limitare le attività fuori dalla base o innalzare le condizioni di sicurezza della base stessa. Sono procedure previste in situazioni di questo tipo. Non ci sono elementi di preoccupazione però la situazione di tensione richiede questo innalzamento delle procedure di sicurezza”. Guerini aggiunge: ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

passionescatto : RT @ItalianPolitics: Più che decine di scemenze di presunti giornalisti e analisti oggi su Iran, dopo-#Soleimani e l'allerta per i militari… - Notiziedi_it : Iran, allerta per i soldati italiani. Guerini: «No al disimpegno» - paolinab : Anche se non fisicamente e direttamente coinvolti in una (tutti speriamo di no) #War3 l'Italia partner #NATO non po… -