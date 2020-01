Hong Kong, Cina sostituisce suo inviato

Cina ha deciso di sostituire il suo inviato speciale ad Hong Kong. Si tratta del primo 'rimpasto' di un certo peso da quando nell'ex colonia britannica sono scoppiate le proteste pro-democrazia, sette mesi fa. "Wang Zhimin è stato licenziato dal suo posto" di capo dell'ufficio per i rapporti con la Cina "e sarà sostituito da Luo Huining", ha annunciato la tv di stati Cctv senza fornirealtri dettagli.(Di sabato 4 gennaio 2020) Laha deciso di sostituire il suospeciale ad. Si tratta del primo 'rimpasto' di un certo peso da quando nell'ex colonia britannica sono scoppiate le proteste pro-democrazia, sette mesi fa. "Wang Zhimin è stato licenziato dal suo posto" di capo dell'ufficio per i rapporti con la"e sarà sostituito da Luo Huining", ha annunciato la tv di stati Cctv senza fornirealtri dettagli.(Di sabato 4 gennaio 2020)

giusmo1 : Hong Kong, un milione in piazza per la marcia pro-democrazia. Polizia spara lacrimogeni - Avvenire_Nei : «Un milione in piazza per la democrazia». La protesta di massa continua - romi_andrio : RT @LaStampa: Si teme che il virus possa essere legato alla Sars. -