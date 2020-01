Gravissimo lutto per Massimo Giletti. Sono ore difficili (Di sabato 4 gennaio 2020) E’ morto stamane, all’età di 90 anni, il padre del noto presentatore tv Massimo Giletti, Emilio Giletti. L’uomo si trovava ricoverato all’ospedale di Novara, dove nella tarda mattinata è deceduto per cause naturali. Emilio Giletti era conosciutissimo nel Biellese, e non solo, perché proprietario della Giletti Spa, che si trova nel comune di Trivero. (Continua…) La Giletti spa è un’azienda leader nel mondo per la produzione di filati, la cui fondazione risale al lontano 1884. Infatti, più di un secolo fa, ad opera di Anselmo Giletti, nell’alta Valessera, ha preso avvio quella che diventerà l’attuale azienda: una struttura che negli anni si è sviluppata fino a raggiungere gli oltre 36 mila metri quadrati di superficie. Ancora non si conoscono i dettagli del funerale dell’anziano imprenditore, ma pare che la camera ardente possa essere predisposta già da domani, ... Leggi la notizia su howtodofor

zazoomblog : Calciatore muore in un incidente stradale: schianto dopo l’allenamento gravissimo lutto [NOME FOTO e DETTAGLI] -… - zazoomblog : Calciatore muore in un incidente stradale: schianto dopo l’allenamento gravissimo lutto [NOME FOTO e DETTAGLI] -… - CalcioWeb : Calciatore muore in un incidente stradale: schianto dopo l'allenamento, gravissimo lutto [NOME, FOTO e DETTAGLI] - -