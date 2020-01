Fiorentina, Chiesa: «Vogliamo risalire la classifica. Sull’Europeo…» (Di sabato 4 gennaio 2020) Fiorentina, Chiesa parla ai canali social del club: «Non veniamo da un momento facile, c’è da risalire la classifica. L’Europeo…» Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha parlato in esclusiva ai canali social del club viola. Ecco le parole del giovane italiano: «Non stiamo vivendo un momento facile, sopratutto per la classifica. La vicinanza e il calore dei tifosi l’abbiamo comunque sentita, Vogliamo fare bene per noi ma anche per loro. Vengo da un infortunio, le vacanze le farò dopo, adesso penso solo a recuperare. Voglio aiutare la squadra a risalire la classifica. Europei? Se verrò convocato sarà un gran traguardo, ma devo meritarli». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

