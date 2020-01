“Doc” vive nel Connecticut. Per il prof. Mallett una macchina del tempo è possibile (Di sabato 4 gennaio 2020) Ronald Mallett è un astrofisico che ha dedicato praticamente tutta la sua vita alla realizzazione di un sogno: la macchina del tempo. Novello “Doc Brown”, celebre personaggio cinematografico di Ritorno al Futuro, sta sfidando lo scetticismo collettivo ma allo stesso tempo attirando la curiosità generale attorno al suo progetto, che considera scientificamente realizzabile grazie alle teorie di Einstein, anche se probabilmente non in tempo per consentirgli un viaggio nel tempo, lui che di primavere ne ha già 74. A raccontare la sua storia è il sito della Cnn.Il sogno di Mallett è quello di poter incontrare nuovamente il suo amato padre. Lo ha perso all’improvviso, quando era aveva 10 anni, stroncato da un infarto, e questo lutto ha segnato profondamente la sua esistenza. “Per me lui era il centro di tutto” ha raccontato il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

