Ciclismo, quali biciclette, freni e ruote utilizzeranno le squadre World Tour nel 2020? (Di sabato 4 gennaio 2020) Tutto pronto per una nuova stagione di grande Ciclismo. Inizia il 2020 e si scaldano i motori in vista delle prime gare di quest’annata: a fine gennaio, in Australia, il Tour Down Under ad aprire il massimo circuito internazionale, quello del World Tour. Tante le novità nei roster delle compagini, diverse anche quelle in chiave materiali per le varie squadre. L’uscita di scena della Katusha in favore della Israel ha visto spostare l’attenzione della Canyon verso la Alpecin-Felix di Mathieu van der Poel. Resta comunque nel circuito la casa tedesca che fornirà la Movistar. Per Vincenzo Nibali, passato alla Trek-Segafredo, bici ovviamente fornite dalla società statunitense che dà il nome allo sponsor. Non cambia nulla in casa Team INEOS: tutto come nell’annata precedente per Froome e Bernal. Andiamo a scoprire tutti i materiali delle varie compagini. Tutte i ... Leggi la notizia su oasport

