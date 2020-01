Chi è Patrick Ray Pugliese, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”: età, biografia e curiosità (Di sabato 4 gennaio 2020) Cenni biografici su Patrick Ray Pugliese, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”. Patrick Ray Pugliese è ufficialmente uno dei concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul gieffino. Patrick Ray Pugliese è nato … L'articolo Chi è Patrick Ray Pugliese, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”: età, biografia e curiosità NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Perec79 : RT @papavanbasten: Anche adesso che è arrivato Ibra io non dimentico chi ha il rosso e nero nel cuore. Tanti auguri Patrick, per sempre uno… - Misragen_Zatno : RT @papavanbasten: Anche adesso che è arrivato Ibra io non dimentico chi ha il rosso e nero nel cuore. Tanti auguri Patrick, per sempre uno… - Sgallu : RT @papavanbasten: Anche adesso che è arrivato Ibra io non dimentico chi ha il rosso e nero nel cuore. Tanti auguri Patrick, per sempre uno… -