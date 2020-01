Chalobah torna al gol dopo 1486 giorni di digiuno (Di sabato 4 gennaio 2020) Nathaniel Chalobah, vecchia conoscenza del Napoli, ha segnato il suo primo gol nel calcio inglese dai suoi tempi in azzurro. Il calciatore ha realizzato la rete del 2-0 per il Watford contro il Tranmere Rovers. La partita è ancora in corso. Chalobah non segnava da dicembre 2015, quando andò in gol in Napoli-Legia Varsavia, di Europa League. Di quella rete vi proponiamo sotto il video. La partita si chiuse su un punteggio di 5-2 per il Napoli. Fu l’unico gol messo a segno dal calciatore in maglia azzurra. Il digiuno di Chalobah durava da 1486 giorni. L'articolo Chalobah torna al gol dopo 1486 giorni di digiuno ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

