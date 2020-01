Caso Gregoretti: perché Conte è il più ridicolo di tutti (Di sabato 4 gennaio 2020) Come saprete nei prossimi giorni la Giunta per le immunità prima e il senato poi saranno chiamati a decidere se mandare a processo per sequestro di persona l’ex ministro Salvini per la vicenda della nave Gregoretti (cui fu impedito di sbarcare i naufraghi). Si tratta di una riedizione del Caso della nave Diciotti quando Salvini fu salvato dal processo. La vicenda ha scatenato una sorta di gara a tre per coprirsi maggiormente di ridicolo tra Di Maio, Salvini e Conte. Di seguito la mia personale (e opinabile) classifica: 3º classificato Salvini. Dopo avere rivendicato a più riprese di avere deciso tutto da solo, improvvisamente si accorge che tutte le decisioni relative al divieto di sbarco dei naufraghi della Gregoretti sono state prese collegialmente dal governo. Questa in sostanza è la linea che si può leggere nella sua memoria difensiva depositata ieri alla Giunta del senato. Per ... Leggi la notizia su nextquotidiano

