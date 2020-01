Casale Monferrato, 80enne perde il portafoglio con la pensione: anziano lo trova e restituisce (Di sabato 4 gennaio 2020) A Casale Monferrato un anziano ha trovato per strada un portafoglio con 650 euro e lo ha portato in caserma. Apparteneva a un altro anziano, il signor Mario, che aveva appena ritirato la pensione e al supermercato si è accorto di aver perso tutto. E mentre dipendenti e clienti pagavano la sua spesa, i carabinieri sono arrivati nel negozio per restituirgli ciò che gli apparteneva. Leggi la notizia su fanpage

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Casale Monferrato, anziano perde il portafogli con la pensione: qualcuno lo trova e lo restituisce - Marco_chp1 : RT @leggoit: Casale Monferrato, anziano perde il portafogli con la pensione: qualcuno lo trova e lo restituisce - leggoit : Casale Monferrato, anziano perde il portafogli con la pensione: qualcuno lo trova e lo restituisce -