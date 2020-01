Cameron Diaz diventata mamma a 47 anni (Di sabato 4 gennaio 2020) È amata ed ammirata in ogni parte del mondo, bellissima, simpaticissima e sempre solare. La notizia di Cameron Diaz diventata mamma a 47 anni, è su tutte le riviste di gossip. Dopo cinque anni dal suo matrimonio con Benji Madden, l’attrice ha accolto tra le sue braccia, una bellissima bambina. È stata proprio Cameron a dare la felice notizia sul suo profilo personale Instagram: “Buon anno dai Madden. Siamo felici e fortunati e grati di iniziare questo nuovo anno con la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha completato la nostra famiglia e conquistato i nostri cuori”. L’attrice ha poi spiegato ai suoi fan di aver scelto di condividere la felice notizia con loro, ma allo stesso tempo ha confessato di tenere alla privacy della sua bambina, per cui ha scelto di non pubblicare ... Leggi la notizia su bigodino

