Calciomercato – De Laurentiis e il sogno Castrovilli (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato – Il Napoli non ha gettato la spugna per il giocatore della Fiorentina Calciomercato – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli starebbe valutando varie ipotesi per rinforzare il centrocampo. Con Lobotka ad un passo non è da escludere l’arrivo di un altro centrocampista. De Laurentiis stravede per Gaetano Castrovilli, centrocampista giovanissimo della Fiorentina che sta disputando un campionato pazzesco e, nonostante le ultime dicono che non ci sia stato un contatto tra le due società, il Napoli monitora la situazione e qualora arrivasse un segnale positivo dal club toscano, la società azzurra potrebbe affondare un colpo per tentare di acquistare il calciatore viola. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Radio Marte – Napoli rende omaggio a Pino Daniele La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è ... Leggi la notizia su forzazzurri

