Barbara D’Urso sta bene dopo l’incidente a Dubai: “Al buio non ero felice, ma l’importante è ridere” (Di sabato 4 gennaio 2020) dopo la piccola disavventura capitata mentre era in vacanza a Dubai, Barbara D'Urso tranquillizza tutti sulle condizioni di salute: "Sto bene" ha scritto la conduttrice. Durante la vacanza a Dubai, infatti, lei e l'ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian erano rimasti in panne nel deserto. Leggi la notizia su gossip.fanpage

