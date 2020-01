Avellino, Capuano: “La mia motivazione è rappresentare questa piazza” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “E’ normale come ogni società l’allenatore è colui che conosce i giocatori – spiega Ezio Capuano – Se ci sono delle dinamiche societarie l’allenatore deve assecondarle. Il tecnico è colui che allena ciò che gli viene dato. Qui c’è un progetto importante, ma sposo in pieno le parole del direttore Aniello Martone“. Contratto: “Non ho mai cercato un contratto nella mia vita. E’ una cosa che mi gratifica il prolungamento del contratto. I problemi del mio collaboratore sono ben noti, per lui c’è stato l’adeguamento. E’ normale che alla mia età questo mi inorgoglisce. Non è la prima volta che firmo un contratto. Da Modena ad Arezzo, nessuna prima volta. Intanto ringrazio coloro che mi hanno portato ad Avellino“. “Sono venuto in un momento di difficoltà, ... Leggi la notizia su anteprima24

wam_the : Avellino Calcio – Capuano: 'Contento per il rinnovo. Prenderemo due attaccanti' - NewsTuttoC : Avellino, il diesse Musa e mister Capuano i primi 'colpi' di gennaio - NewsTuttoC : TOP NEWS ORE 20 - Avellino, rinnovo Capuano. Padova, c'è Litteri -