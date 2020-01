ATP Cup 2020: i risultati di sabato 4 gennaio (sessione serale). Vittorie per Spagna, Serbia e Croazia (Di sabato 4 gennaio 2020) Giorno di esordi di un certo livello nell’ATP Cup 2020 di tennis, competizione a squadre che ha dato il via alla stagione dello sport con racchetta e pallina. Sui campi australiani sono andati in scena i confronti tra Spagna e Georgia, tra Serbia e Sudafrica e tra Croazia e Austria. A Perth pronostici rispettati con il successo degli iberici, vittoriosi della Coppa Davis 2019, contro i georgiani (Gruppo B). Il n.9 del mondo Roberto Bautista Agut ha rifilato un pesantissimo 6-0 6-0 al n.679 del ranking Aleksandre Metreveli, facendo valere la nettissima disparità di valori dal punto di vista tecnico. Non si è fatto pregare il n.1 del ranking Rafael Nadal, impostosi per 6-3 7-5 contro Nikoloz Basilashvili (n.26 ATP), regalando il successo alle Furie Rosse, impostesi anche nel doppio. Stessa storia, stesso mare per la Serbia a Brisbane (Gruppo A). Dusan Lajovic (n.34 del mondo), pur ... Leggi la notizia su oasport

TennisWorldit : Atp Cup - Nadal e Djokovic non sbagliano all'esordio. Vincono Spagna e Serbia - sportface2016 : #ATPCup | Tris di 3-0 per Spagna, Serbia e Croazia nella sessione serale - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 4 gennaio in DIRETTA: successi di Croazia Spagna e Serbia. Iniziate le sfide di doppio -… -