Atalanta Parma: quali sono i rischi per Gasperini (Di sabato 4 gennaio 2020) In Atalanta-Parma, Gasperini dovrà fare attenzione alle transizioni difensive. D'Aversa ha una squadra che attacca in ripartenza Per continuare la rincorsa verso il quarto posto, l'Atalanta di Gasperini si trova di fronte il Parma. Ossia, la squadra forse più difensiva e diretta della Serie A, che attacca quasi unicamente in transizione. Considerando che l'Atalanta mantiene un baricentro altissimo, le marcature preventive devono funzionare bene. Il rischio è di farsi trovare scoperti quando gli avversari recuperano palla. Per questo, da Djimsiti e Toloi è richiesta la solita intensità nell'aggressione.

