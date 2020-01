A 9 e 10 anni gestivano un bar abusivo a Catania. Sparano i petardi nel locale contro la Polizia (Di sabato 4 gennaio 2020) Servivano cappuccini, caffè ma anche bevande alcoliche, come normali barman. Peccato che hanno soltanto nove e dieci anni, i due fratellini che, di fatto, erano i gestori del locale realizzato nel popoloso rione Librino di Catania, in maniera del tutto abusiva e con annessa sala giochi e rivendita di fuochi d’artificio, che è stato sequestrato. E’ la scoperta fatta da agenti del commissariato della polizia durante dei controlli straordinari disposti dal questore Mario Della Cioppa per contrastare l’illegalità nel quartiere.Non è stata poca la sorpresa dei poliziotti entrati nel bar nello scoprire che i due ragazzini dietro al bancone che servivano i clienti erano i gestori del locale, con l’assenso del padre e di un fratello maggiorenne che sono stati denunciati. L’esercizio era stato allestito occupando illegalmente il suolo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : Catania, fratellini di 9 e 10 anni gestivano un bar abusivo con sala giochi e rivendita di botti: denunciati il pad… - Corriere : Catania, fratellini di 9 e 10 anni gestivano bar abusivo con sala giochi - leggoit : Catania, sequestrato un bar illegale: lo gestivano due bambini di 10 e 9 anni -