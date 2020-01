Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 19:15 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Viabilità DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL RACCORDO, QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA NEL TRATTO APPIA-TUSCOLANA. SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ANCORA FILE SULLA COLOMBO, IN DIREZIONE OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. E SEMPRE VERSO OSTIA TROVIAMO CODE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE. CI SPOSTIAMO SULLA PROVINCIALE ARIANA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA DI CORI E VIA RICCI NELLE DUE DIREZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE, CON CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO. PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ... Leggi la notizia su romadailynews

