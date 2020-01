Trova un uomo in stanza con i figli di 2 e 3 anni. La vendetta del padre è tremenda (Di venerdì 3 gennaio 2020) Violenza e abusi in una storia che viene dalla Virginia. Protagonista un padre, accecato dalla rabbia dopo aver visto un uomo seminudo nella stanza dei figli di 2 e 3 anni. Pochi secondi e si è scatenata tutta la sua furia. La sua reazione è stata infatti violentissima: ha massacrato di botte l’intruso. La vicenda, a quanto si apprende, si è verificata domenica 29 Dicembre 2019 nella contea di Spotsylvania. La Polizia ha arrestato Mark Stanley, 60 anni. Secondo le prime informazioni trapelate, l’uomo sarebbe un parente del suo aggressore. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, Stanley sarebbe originario della Carolina del Nord e si Trovava in Virginia per trascorrere le vacanze di Natale. Prima di andare a letto, domenica 29 Dicembre, il padre dei bambini ha voluto controllare che i bambini fossero tranquilli nella loro stanza. Ma appena ha aperto la porta, si è Trovato davanti ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

